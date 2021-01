Eni, accordo con NOGA per lo sviluppo di progetti di economia circolare in Bahrain

editato in: da

(Teleborsa) – Eni, attraverso la sua società ambientale Eni Rewind, ha firmato oggi un Memorandum d’Intesa (MoU) con NOGA, l’Autorità Nazionale per il petrolio e il gas del Regno del Bahrain. L’accordo ha l’obiettivo di individuare e promuovere iniziative congiunte per la gestione, il recupero e il riutilizzo delle risorse acqua e suolo e dei rifiuti in Bahrain, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazioni Unite.

Il Memorandum d’Intesa è stato firmato alla presenza di S.E. Mohamed Bin Khalifa Al Khalifa, ministro del petrolio del Bahrain e presidente di NOGA e di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ed è stato sottoscritto da S.E. Naser Sultan AlSowaidi, amministratore delegato di NOGA e da Paolo Grossi, amministratore delegato di Eni Rewind.

L’accordo segna un passo in avanti nella collaborazione già avviata tra NOGA e Eni nel settore energetico e contribuirà a individuare ulteriori ambiti di collaborazione per lo sviluppo di soluzioni innovative di economia circolare. La società italiana è in Bahrain dal 2019 con una licenza di esplorazione offshore.

“Eni Rewind, grazie a una consolidata esperienza nelle bonifiche e nella gestione dei rifiuti quale global contractor di Eni – ha commentato Paolo Grossi, amministratore delegato di Eni Rewind – sta gradualmente sviluppando progetti e servizi ambientali per committenti esterni al gruppo, sia in Italia che all’estero”. “Un passo che testimonia la reciproca volontà di consolidare alleanze per lo sviluppo sostenibile, al fine di affrontare insieme la sfida della transizione energetica per la tutela dell’ambiente e la rigenerazione delle risorse naturali, un percorso intrapreso da Eni dal 2014”, ha aggiunto.

“NOGA è lieta di sottoscrivere il memorandum con Eni Rewind, che rappresenta un tassello importante nella collaborazione Eni e NOGA, prevedendo l’avvio di nuove iniziative in ambito ambientale nelle aree di comune interesse – ha commentato Nasser Sultan Al Suwaidi – Le iniziative oggetto dell’accordo promosse dal Water Resources Management Unit di NOGA sono in linea con le nostre dieci iniziative per la sostenibilità ambientale e la gestione integrata delle risorse idriche”.