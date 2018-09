ENI, accordo con GE per sviluppo primo parco eolico in Kazakhstan

editato in: da

(Teleborsa) – ENI e GE Renewable Energy hanno firmato un accordo con il quale GE fornirà, per il parco eolico di Badamsha in Kazakhstan, 13 turbine eoliche onshore, di un’altezza di 85 metri, un diametro rotore di 130 metri e una potenza di 3,8MW ciascuna. Con i suoi 48MW totali, l’impianto farà aumentare del 25% l’energia prodotta da tutte le fonti eoliche attive nel Paese.

L’accordo, firmato in occasione di Wind Europe, tra i più grandi e importanti congressi mondiali del settore eolico, tra Jérôme Pécresse, Presidente e AD di GE Renewable Energy, e Luca Cosentino, Executive Vice President della business unit Energy Solutions di ENI, rappresenta un importante traguardo per entrambe le compagnie.

“Con questo progetto ENI è orgogliosa di poter supportare l’ambizioso obiettivo del Paese di ricavare entro il 2050 il 50% della propria energia da fonti rinnovabili. Badamsha rappresenta un primo importante traguardo del Memorandum of Understanding, firmato lo scorso anno con GE alla presenza del Ministro dell’Energia, Kanat Bozumbayev. Ci aspettiamo che entri in funzione entro la fine del 2019” – ha dichiarato Luca Cosentino – sottolineando che il piano di progetti rinnovabili di ENI “comprende investimenti in tutto il mondo per 1,2 miliardi di euro nei prossimi quattro anni in campo solare, eolico e ibrido”.

“Badamsha rappresenta il nostro primo progetto eolico sia con ENI sia in Kazakhstan. Siamo estremamente orgogliosi di lavorare al fianco di ENI in questo importante momento per l’azienda e per l’intero settore energetico in cui GE Renewable Energy gioca un ruolo di aggregatore per favorire una migliore sinergia tra le nostre aziende” – ha commentato Jérôme Pécresse.