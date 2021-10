Engineering, Maximo Ibarra è il nuovo Ceo e Massimo Cunico il Cfo

(Teleborsa) – Engineering ha formalizzato la nomina di Maximo Ibarra quale Ceo di Gruppo ed ha deliberato la nomina di Massimo Cunico quale Cfo. Il CdA ha conferito pieni poteri e le deleghe operative all’ex Ad di Sky Italia, già designato dall’assemblea degli azionisti lo scorso 20 aprile 2021. Ibarra subentra a Paolo Pandozy, mentre Cunico assume la carica che era di Armando Iorio.

“E’ un momento straordinario di cambiamenti, ricco di opportunità. Le tecnologie possono e devono portarne celermente i benefici a tutti”, ha affermato il nuovo Ceo, aggiungendo che l’azienda è un “campione della Trasformazione Digitale” ed “è pronta ad amplificare le ricadute positive di questi cambiamenti su cittadini, industria e servizi”.

Per Maximo Ibarra l’ingresso nel Gruppo in qualità di CEO rappresenta anche l’inizio del suo percorso imprenditoriale come partner dei fondi azionisti del Gruppo, Bain Capital e Neuberger Berman Renaissance Partners.

Oltre alla più recente esperienza alla guida di Sky Italia, Maximo Ibarra, 52 anni, è stato Amministratore Delegato di KPN fino al 2019. Precedentemente aveva ricoperto il ruolo di CEO di Wind Tre. Oggi guida anche la task-force Digital Transformation del B20, è membro del CdA di Mediobanca e docente di Marketing Digitale alla LUISS Guido Carli.