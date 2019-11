Engie Eps inaugura sistema accumulo per progetto 100% rinnovabili Isola Lifou

editato in: da

(Teleborsa) – Engie Eps annuncia di aver fornito il sistema di accumulo da 5MWh, nell’ambito del progetto “Lifou 100% Renewable Energy by 2020” di EEC ENGIE, società che fa parte del Gruppo e principale fornitore di energia della Nuova Caledonia.

Il progetto si articola in tre fasi con l’intento di soddisfare, entro il 2020, l’intero fabbisogno energetico dell’isola di Lifou attraverso fonti rinnovabili. Con l’inaugurazione dell’unità di accumulo, che ha segnato un cambio di passo nella transizione energetica dell’isola, si è dato il via alla seconda fase.

L’isola di Lifou diventa così un modello globale per la transizione a zero emissioni di carbonio e conferma la forza di ENGIE quando le diverse realtà del Gruppo lavorano in sinergia.

Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato di Engie Eps ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver fornito a ENGIE una soluzione di accumulo all’avanguardia, ulteriore dimostrazione dell’enorme potenziale della nostra tecnologia all’interno del gruppo ENGIE”.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)