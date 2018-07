Enervit esercita opzione acquisto 1% della spagnola Enervit Nutrition

editato in: da

(Teleborsa) – Enervit esercita l’opzione di acquisto dell’1% del capitale sociale della società spagnola Enervit Nutrition SL di cui già deteneva il 49% del capitale sociale. Enervit Nutrition SL la joint venture paritetica tra Enervit e la società spagnola a Laboratorios Farmaceuticos ROVI, (ROVI), quotata alla Borsa di Madrid.

ROVI è un’importante società farmaceutica spagnola che ha apportato alla joint venture il management e il know-how nel settore farmacia e medico.

Il consolidamento della alleanza tra Enervit e ROVI permetterà a Enervit Nutrition di perseguire l’obiettivo di diventare leader di mercato in Spagna nei settori della nutrizione speciale per chi fa sport e per chi è attento al suo benessere.

A Piazza Affari, Enervit sale dello 0,26%.