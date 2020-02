Enertronica Santerno vola (+20,33%), Da domani inibiti ordini al meglio

editato in: da

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha inibito gli ordini al meglio per le azioni Enertronica Santerno0. Da domani, 20 febbraio 2020, e fino a successiva comunicazione – rende noto Borsa italiana – non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Enertronica Santerno.

Il provvedimento è stato preso dopo che il titolo è rimasto in tensione sul mercato, chiudendo la seduta odierna a +20,33% con volumi esorbitanti rispetto alla media giornaliera con 384.600 azioni passate di mano.

La società si è aggiudicata due importanti contratti in Cile per la produzione e consegna di inverter fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 360 MW.