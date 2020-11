Enertronica Santerno, sottoscrive contratto revamping per inverter fotovoltaici

editato in: da

(Teleborsa) – Enertronica Santerno ha sottoscritto un contratto per la fornitura in opera di inverter per il revamping di oltre 40 inverter su otto

impianti fotovoltaici localizzati nel centro e sud Italia, la cui potenza complessiva raggiunge i 26 MW.

Il contratto, sottoscritto con uno dei principali operatori italiani attivo nelle settore della manutenzione degli impianti fotovoltaici, ha un valore di circa 1,3 milioni di euro e sarà eseguito tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)