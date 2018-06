Enertronica, finanziati impianti fotovoltaici namibiani

editato in: da

(Teleborsa) – Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che nell’ambito delle proprie attività di BOT (Built Operate and Transfer) di impianti fotovoltaici il veicolo namibiano denominato Sertum Energy ha ottenuto l’erogazione del primo finanziamento per l’impianto fotovoltaico Trekkopie.

Importo complessivo pari a 100 milioni di dollari namibiani (pari a circa 6,4 milioni di euro). Inoltre, in relazione al secondo impianto namibiano Okatope, l’erogazione pari ad ulteriori 100 milioni di dollari namibiani (già deliberata) in favore del veicolo Unisun Energy è attesa per la fine di giugno. Per entrambi i veicoli era stato già concluso un preliminare vincolante di vendita.

I finanziamenti ottenuti sono di esclusiva competenza dei veicoli namibiani e non avranno perciò effetto sulla posizione debitoria del Gruppo ma consentiranno il rimborso dei crediti, per un totale di circa 10 milioni, relativi ai costi di costruzione in modalità chiavi in mano effettuati dalla controllata Enertronica Costruction Namibia e che questa vanta nei confronti delle due società-veicolo. La conclusione del processo di finanziamento ha visto coinvolta attivamente la filiale sudafricana del Gruppo e rappresenta un milestone importante del piano industriale 2018-22 in termini di potenzialità del modello di business.