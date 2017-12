Enertronica festeggia la commessa in Cile

(Teleborsa) – Ottimo avvio di seduta per Enertronica, che sta guadagnando a Piazza Affari il 2,34%.

Ieri, 5 dicembre, in tarda serata, la società ha fatto sapere che la propria controllata Elettronica Santerno si è aggiudicata una nuova commessa in Cile per oltre 100 MW per un controvalore di oltre 6 milioni di dollari.

Il contratto è stato sottoscritto con una delle principali utility mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili. La partenza delle attività, in fase di definizione, si attende oltre il 2018.