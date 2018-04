Enertronica, CdA approva proposta aumento di capitale. Brilla il titolo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica ha approvato la proposta di delega relativa ad un aumento di capitale da 10 milioni di Euro a sostegno degli investimenti nel settore industriale.

La società operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, comunica che l’aumento avverrà mediante 4,990 milioni da offrire in opzione agli azionisti, mentre i restanti 5,990 milioni saranno offerti con esclusione del suddetto diritto.

L’aumento di capitale avrà come obiettivo quello di potenziare la divisione industriale del Gruppo, con particolare riferimento alla controllata Elettronica Santerno e di potenziare la linea di Business relativa alla eMobility.

La società ha individuato un prezzo minimo di 3 Euro per azione considerando che, secondo le sue valutazioni, le attuali quotazioni del titolo Enertronica non rispecchiano le potenzialità future della Società, in special modo a valle del consolidamento delle proprie attività industriali.

Bene il titolo in Borsa, quotato sul segmento Aim, che guadagna il 5% a 2,73 euro.