Enertronica brinda al contratto di manutenzione in Sudafrica

(Teleborsa) – Enertronica consolida la propria presenza in Sudafrica. Elettronica Santerno, società del Gruppo attivo nel settore delle rinnovabili, ha sottoscritto un contratto per la manutenzione di inverter fotovoltaici di propria produzione per circa 170 MW in Sudafrica.

Il contratto, della durata di tre anni, ha un valore complessivo di circa 1,6 Milioni di Euro.

Elettronica Santerno ha un parco installato in Sudafrica di circa 418 MW mentre sono in fase di installazione ulteriori 132 MW per un totale di oltre 550 MW. Con questo contratto la Elettronica Santerno consolida la propria presenza nel paese arrivando a detenere una quota di mercato pari a circa il 30%.

Il mercato sudafricano, dopo un periodo di forte rallentamento, appare in decisa ripresa ed Elettronica Santerno stima di incrementare la propria posizione di mercato nei prossimi anni.

Festeggia il titolo Enertronica a Piazza Affari: +4,03%.