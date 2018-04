ENERGY LAB nomina nuovo Collegio Sindacale

editato in: da

(Teleborsa) – ENERGY LAB, smart energy company attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, comunica che l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale.

Adino Cisilino, Cristina Munini, Emanuele Cruder quali Sindaci Effettivi e Marco Paschetto e Luca Sclisizzi quali Sindaci Supplenti. Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato Adino Cisilino.

L’Assemblea ha inoltre ratificato la nomina, avvenuta per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 10 gennaio 2018, di Michele Zeuli in sostituzione di David Armanini.