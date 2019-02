Energy Green, le multinazionali abbracciano l’energia rinnovabile

editato in: da

(Teleborsa) – Scoppia il boom dell’energia rinnovabile per le grandi multinazionali che abitano il pianeta. Queste, in maniera crescente, si indirizzano sempre più verso soluzioni per la fornitura di elettricità che le allontanino dalle vecchie e classiche fonti utilizzate come il carbone, il gas e il nucleare. Secondo i dati riportati da Bloomberg New Energy Finance, quest’anno i contratti di questo tipo hanno registrato un record di 13,4 gigawatt, superando di ben 6,1 gigawatt dell’anno precedente.

A spingere verso la Green Energy sono i colossi statunitensi della Silicon Valley, prime tra tutte il motore di ricerca più utilizzato del mondo, Google (da sempre attento all’inquinamento) e Facebook, il social network firmato da Zuckerberg.

Sempre di più sono le imprese che hanno compiuto il salto o che si accingono a farlo per rispondere ad esigenze interne di marketing, a filosofie etiche aziendali e, in maniera sempre più consistente, per soddisfare i parametri imposti dai fondi di investimento attenti alle politiche di tutela dell’ambiente.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)