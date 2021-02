Energizer festeggia risultati trimestre sopra attese

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Energizer Holdings, che scambia in rialzo del 5,34%.

A fare da assist al titolo del gruppo delle batterie è la trimestrale superiore alle attese degli analisti. Il primo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 1,17 dollari che si confronta con i 0,89 dollari stimati dal consensus e con i 0,85 dollari registrati nello stesso periodo di un anno fa. Energezir ha fornito anche un outlook convincente. Per l’anno in corso l’utile per azione adjusted è atteso tra 3,10 e 3,40 dollari contro i 3,01 dollari del mercato.



Il confronto del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Energizer Holdings rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,93 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 48,82. L’equilibrata forza rialzista di Energizer Holdings è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 55,04.