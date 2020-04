Energica, nuovo accordo commerciale in Taiwan

editato in: da

(Teleborsa) – Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Taiwan.

Il nuovo importatore Russ Tiger Enterprise Co., Ltd. è situato a Taichung.

“Noi di Russ Tiger crediamo che le moto elettriche siano una tendenza del futuro” – afferma Russ Tsai, CEO di Russ Tiger Enterprise –. “Come costruttore unico della FIM Enel MotoE World Cup, Energica è considerata la migliore marca di moto elettriche al mondo. Vedo Energica come leader del settore. Sulla base della nostra esperienza, siamo fiduciosi di introdurre Energica con successo nel mercato di Taiwan.”

“Russ Tiger Enterprise contribuirà ad affermare la presenza di Energica in Taiwan” – ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director –. “Taiwan è un mercato di EVs enthusiast: il 18,7% dei motoveicoli circolanti nel 2019 nel paese è

elettrico. Secondo i dati di Rakuten Insight il 44,5% della popolazione è disposto ad investire maggiormente in un veicolo elettrico. Ciò dimostra come Taiwan sia un mercato florido per la nostra crescita”.