Energica Motor, sottoscritto accordo per ingresso DIP

(Teleborsa) – Energica Motor Company ha siglato un accordo preliminare con Disruption Investment Platform (DIP), comparto di Platina Investment Fund SCSp-RAIF, con sede in UK, per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di 2 milioni di Euro (share price pari all’85% del prezzo registrato nelle transazioni degli ultimi 3 mesi) e un convertible bond biennale di 1,5 mln di Euro, ad un tasso del 5% annuo (convertible price pari al 90% del prezzo registrato nelle transazioni degli ultimi 20 giorni precedenti alla data di riferimento) con lock up nei successivi 6 mesi.

L’accordo verrà perfezionato entro il 30 giugno 2019.

L’operazione si inserisce nell’ambito della delibera di aumento di capitale sociale effettuata dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018.