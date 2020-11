Energica Motor: richiesta conversione parziale, assegnazione nuove azioni e variazione capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Energica Motor Company fa saper che in data 13 novembre sono state emesse n. 78.125 azioni ordinarie e in data odierna ulteriori n. 156.250 azioni ordinarie, aventi godimento nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi.

Tali nuove azioni – si legge in una nota – sono state immediatamente assegnate a seguito della ricezione, in data rispettivamente 12 e 17 novembre 2020, della richiesta di conversione parziale, da Negma Group, della seconda tranche del prestito obbligazionario, emessa in data 14 luglio 2020.