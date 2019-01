Energica Motor, primo lotto di moto sul territorio africano

editato in: da

(Teleborsa) – La stagione 2019 Energica Motor si apre in grande accelerazione con la partenza del primo lotto sul territorio africano, preludio di una stagione motociclistica importante per la Società che sarà impegnata anche come Costruttore Unico per la FIM Enel MotoE World Cup.

Dopo aver sancito un accordo commerciale con il rivenditore Electric Life Pty Ltd, la casa modenese di moto elettriche sarà tra i primi brand EV ad essere presenti nel continente.

In particolare il nuovo partner commerciale si concentrerà in Sudafrica, il principale mercato di riferimento.

Le moto Energica in partenza comprendono tutta la gamma aziendale ed arriveranno nei prossimi giorni a Capetown, base delle operazioni di Electric Life Pty Ltd.

Solo con questo ordine e a pochi giorni dall’inizio dell’esercizio, la Società ha raggiunto circa il 15% dell’intero semestre 2018, il quale ha fatto registrare ricavi per 1.157 migliaia di euro.