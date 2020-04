Energica Motor, portafoglio ordini 2,9 milioni grazie a mercato USA

editato in: da

(Teleborsa) – Energica Motor Company, “nonostante le condizioni complesse di mercato e la chiusura del reparto produttivo dal 25 Marzo al 28 Aprile” registra una crescita di oltre il 125% rispetto al fatturato relativo alla vendita veicoli realizzato nel 2019, attestandosi a 2,9 milioni di euro.

Lo fa sapere la stessa società, in un aggiornamento in merito al valore del portafoglio ordini ad oggi, in cui spiega come nonostante la chiusura aziendale ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, abbia dunque registrato un’ulteriore crescita rispetto a quanto comunicato in data 18 febbraio 2020.

In aggiunta, Energica Motor fa sapere di aver “provveduto a consegnare il 23% degli ordini ricevuti prima della chiusura, e l’obiettivo è consegnare i restanti entro la fine del mese di luglio. A seguire saranno evasi gli ordini in corso o di futura acquisizione nei prossimi mesi”.

La società conferma la crescita del marchio anche nel territorio statunitense da cui proviene il 41% dell’attuale portafoglio ordini, di cui il 50% è già arrivato oltreoceano, ed è in consegna ai clienti finali in questi giorni.

A favore del percorso di crescita, la società ha sottoscritto con Negma Group in data 15 aprile un accordo per la sottoscrizione di un aumento di capitale di 500 mila euro e di un Prestito Obbligazionario Convertibile, fino a 7 milioni di euro.