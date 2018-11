Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Florida

editato in: da

(Teleborsa) – Energica Motor Company rafforza la propria presenza sul mercato statunitense attraverso la sigla di un nuovo accordo commerciale con Euro Cycles in Florida.

La Florida è il secondo paese degli Stati Uniti che vanta il maggior numero di possessori moto, con oltre 580.000 due ruote registrate nel 2017, oltre il 7% delle moto vendute in tutto il territorio americano. Secondo Plug-In American la Florida si attesta al secondo posto sui numeri EV, con circa 30.000 veicoli attualmente registrati. Sono presenti inoltre circa 2.000 stazioni di ricarica già installate ed altre 1000 sono in programma entro l’anno.

“La Florida è paragonabile al Texas in termini di vendite complessive di motocicli, EV e nel numero di stazioni di ricarica, inclusi i DC Fast Chargers che solo le moto Energica possono utilizzare” – ha dichiarato Stefano Benatti, CEO, Energica Motor Company Inc –. “L’espansione in questo territorio era quindi una nostra priorità proprio dopo aver annoverato il Texas nella nostra rete vendita”.