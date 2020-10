Energica Motor fornitore ufficiale Motor E World Cup fino al 2022

editato in: da

(Teleborsa) – Energica Motor Company, società leader nelle moto elettriche, sarà fornitore unico di moto elettriche del campionato FIM Enel Moto E World Cup sino al 2022.

E’ stato infatti raggiunto l’accordo con Dorna Sports per un’estensione del contratto che permetterà alla società di mantenere la sua posizione di leader mondiale nel campo delle corse elettriche, con la sua Ego Corsa.

“La FIM Enel MotoE World Cup è uno dei nostri progetti più recenti e si è rivelata uno dei più entusiasmanti sin dall’inizio, con gare incredibili e una competizione serrata”, ha affermato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sport.

“Siamo assolutamente orgogliosi ed entusiasti di continuare ad essere il fornitore unico per la FIM Enel Moto E World Cup anche nel

2022. Portare il nostro know-how in questo progetto e creare una sinergia vincente insieme a Dorna ed Enel ha portato a un incredibile vantaggio per il Campionato Mondiale”, ha commentato Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company, aggiungendo “la MotoE può contare non solo su una squadra affiatata, ma su una nuova esperienza comune che ha portato sullo schermo una nuova serie con nuove tecnologie, oltre a un nuovo format live per i fan in pista e in TV”.