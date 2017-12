Energica Motor, costruttore unico per la FIM Moto-e World Cup

(Teleborsa) – L’attesa è finita, la FIM Moto-e World Cup diventerà realtà nel 2019, inaugurando l’inizio di una nuova era per il motorsport a due ruote.

Sarà infatti una competizione sostenibile ed ecologicamente consapevole di moto 100% elettriche.

Dorna ha annunciato che il costruttore ufficiale per questa nuova avventura sarà proprio l’innovatore italiano Energica.

Oggi le moto Energica sono in vendita in Europa e negli Stati Uniti: tra i 3 modelli della gamma c’è la sportiva Energica Ego da cui deriverà la versione corsaiola utilizzata dai team della Moto-e. Tutti i modelli Energica sono dotati di ricarica rapida DC, che consente di ricaricarsi in meno di 30 minuti.