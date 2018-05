Energica Motor convoca soci per rafforzamento patrimoniale, titolo in rally

editato in: da

(Teleborsa) – Il Cda di Energica Motor Company ha deliberato di convocare gli azionisti in sede ordinaria, per l’approvazione di un piano di stock option rivolto agli amministratori e ai dipendenti e, straordinaria, in cui i soci si esprimeranno in merito ad una serie di operazioni di rafforzamento patrimoniale.

Nel dettaglio, l’assemblea dovrà deliberare: un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, riservato a un nuovo piano di stock option per un importo di 1,6 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, favorendo così la fidelizzazione e incentivando la permanenza dei soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali; un aumento del capitale da 20 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni che saranno offerte in opzione entro il 31 maggio 2020; delega ad un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, riservato a CRP Meccanica e CRP Technology da liberarsi mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della societa`, per un importo massimo complessivo di 4,26 milioni. Energica Motor fa sapere che gli azionisti CRP Meccanica e CRP Technology, a conferma del rilevante commitment nei confronti della scoietà, hanno versato, ad oggi, a titolo di finanziamento soci, 4,26 milioni. Tramite la conversione, per la citata somma, la società mira ad abbattere in “maniera significativa” il proprio l’indebitamento, con un conseguente incremento della sua patrimonializzazione anche in virtù degli impegni di sviluppo industriale offerti dalle vetrine internazionali. Il termine finale per la sottoscrizione di tale aumento di capitale e` fissato al 30 giugno 2022.

A Piazza Affari, il titolo Energica Motor Company, sta mettendo a segno un rialzo del 3,10%.

Lo scenario su base settimanale di Energica Motor Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Aim Italia. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Il quadro tecnico di Energica Motor Company suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,977 Euro con tetto rappresentato dall’area 2,997. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,963.