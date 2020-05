Energica Motor Company sigla nuovo accordo in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Energica Motor Company, leader nelle moto elettriche ad alte prestazioni, ha firmato nuovi accordi commerciali in Francia con il rivenditore e-DC CENTRE di Lione.

“E-DC CENTRE contribuirà ad aumentare ulteriormente la presenza di Energica nell’area EMEA, dove la nostra azienda ha già 45 rivenditori”, afferma Giacomo Leone, Direttore Vendite e Field Marketing di Energica, ricordando che la Francia è il secondo più grande mercato in Europa per le moto elettriche e che il governo francese ha assegnato un bonus ecologico di 900 euro per l’acquisto di una motoc elettrica.