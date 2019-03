Energica Motor Company sigla accordo commerciale in Belgio

editato in: da

(Teleborsa) – Energica Motor Company specializzata in moto elettriche ad elevate prestazioni, ha raggiunto un nuovo accordo commerciale all’estero con Van Eyken Motors, in Belgio.

Secondo fonti ANCMA il Belgio è diventato in poco tempo il secondo mercato in Europa per numero di veicoli a due ruote elettrici venduti, attestandosi per il 2018 sopra le 10 mila unità.

“La stagione motociclistica 2019 si apre all’insegna di nuove ed importanti aperture commerciali. Il nostro obiettivo è aumentare la nostra presenza su territorio europeo ed extra-europeo per poter raggiungere tutte le richieste dei nostri clienti”, afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company.

Frattanto, le azioni Energica Motor Company guadagnano quasi il 2% a 2,58 euro. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 2,623 e successiva a quota 2,713. Supporto a 2,533.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)