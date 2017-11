Energica Motor Company: nuovo accordo commerciale in Austria

(Teleborsa) – Energica Motor Company continua l’espansione della propria rete commerciale all’interno dell’area europea. La casa costruttrice di moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un nuovo accordo commerciale in Austria, a Vienna, presso il punto vendita, VERTICAL eMobility GmbH.

“Il settore delle due ruote elettriche è in costante crescita”, afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company. “L’Austria in particolare è un importante mercato europeo in cui si registrano ogni anno più di 40.000 motoveicoli dei quali la quota di elettrici sale di anno in anno. Con VERTICAL eMobility GmbH possiamo dire di aver ulteriormente ampliato la rete europea”.

A Piazza Affari, il titolo festeggia e balza del 2,67%.