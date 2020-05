Energica Motor Company, balzo fatturato nel 2019 ma risultato chiude in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Energica Motor Company ha approvato il Bilancio 2019, che chiude con un risultato netto in perdita per 7,7 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al risultato negativo di 7,3 milioni al 31 dicembre 2018.

Il fatturato è lievitato del 46,8% a 3,2 milioni dio euro rispetto ai 2,2 milioni dell’esercizio precedente. Il maggior contributo alla crescita è determinato dall’apporto dei ricavi da Moto E che incidono sul fatturato per circa il 25%. Il valore della produzione registra una significativa crescita (+150% ) a 5,7 milioni.

Migliora l’EBITDA, negativo per 4,7 milioni rispetto ad un rosso precedente di 5,3 milioni, mentre l’EBIT si attesta a -7,6 milioni, in peggioramento rispetto a -7,3 milioni del 2018.

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 0,3 milioni, rispetto a una PFN attiva per 2,8 milioni al 30 giugno 2019. Ciò è dovuto anche al saldo delle forniture necessarie per gli investimenti per il ripristino del materiale andato bruciato con l’incendio.

Confermate le aspettative di crescita per l’anno 2020, nonostante il periodo di chiusura per effetto della crisi sanitaria COVID-19.