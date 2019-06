Energia verso transizione, incontro tra gruppo GSE e l’ARERA

editato in: da

(Teleborsa) – Un incontro svoltosi nel pomeriggio di ieri fra i vertici delle società del gruppo GSE e il Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Lo scopo dell’incontro era quello di presentare le società al gruppo GSE e individuare possibili ambiti di collaborazione istituzionale e supporto tecnico-operativo ad ARERA.

La delegazione guidata dal Presidente del GSE, Francesco Vetrò e dall’Amministratore Delegato Roberto Moneta, si è proposta di supportare l’ARERA per il raggiungimento degli obiettivi del quadro strategico nel triennio 2019-2021.

“L’attuale contesto di transizione energetica suggerisce l’adozione da parte di tutti gli attori del Sistema di politiche e misure funzionali al raggiungimento degli obiettivi al 2030”, ha affermato Vetrò, che sottolinea “la necessità di adottare una al fine di un’azione coordinata e sinergica delle Società del gruppo GSE a beneficio del Sistema”.

Le società hanno offerto all’ARERA il supporto per il percorso di decarbonizzazione, verso il 2030 e il 2050, mettendo a disposizione le proprie competenze nello sviluppo di nuove aree oggetto di regolazione come l’economia circolare e l’ambiente. Inoltre, le società si sono offerte di garantire lo sviluppo di una consapevolezza del consumatore per contrastare la povertà energetica e di lavorare per l’innovazione del sistema energetico.