Energia solare, Total investe 2,5 miliardi di dollari per acquistare asset del gruppo indiano Adani

(Teleborsa) – Total ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza del 20% in Adani Green Energy Limited (AGEL), del gruppo indiano Adani, per 2,5 miliardi di dollari. L’operazione ha lo scopo di diversificare il business della compagnia petrolifera francese, entrando in uno dei più grandi player dell’energia solare a livello mondiale.

L’investimento in AGEL è un altro passo nell’alleanza tra Adani Group e Total: la società francese, nel 2018, aveva investito in Adani Gas Limited, società di distribuzione del gas e gestione di terminali GNL. Nella nuova partnership annunciata oggi, Total e Adani hanno concordato l’acquisizione di una partecipazione del 50% in un portafoglio da 2,35 GWac di asset solari operativi di proprietà di AGEL e una partecipazione del 20% in AGEL per un investimento di 2,5 miliardi di dollari. Insieme a questa quota di minoranza del 20% in AGEL, Total avrà un posto nel Consiglio di amministrazione della società.

AGEL ha avviato nel 2015 il più grande progetto di energia solare in un unico luogo del mondo e l’investimento di Total in questa struttura darà un contributo chiave all’obiettivo della società petrolifera di raggiungere 35 gigawatt (GW) di capacità lorda di generazione di energia rinnovabile entro il 2025, dai circa 9 GW attuali.

“Questo accordo è un passo importante nella nostra alleanza con il Gruppo Adani in India e la nostra visione e obiettivi comuni riguardo all’importanza dell’accesso a energia a basse emissioni di carbonio in India”, ha detto Patrick Pouyanné, presidente e CEO di Total. “Date le dimensioni del mercato, l’India è il posto giusto per mettere in atto la nostra strategia di transizione energetica basata su due pilastri: energie rinnovabili e gas naturale”, ha aggiunto.