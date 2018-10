Energia, Saipem punta a innovazione e digitalizzazione per essere più competitiva

editato in: da

(Teleborsa) – “Per Saipem l’innovazione è una delle leve strategiche per adattarsi al mutamento dello scenario e riuscire a realizzare progetti tecnologicamente avanzati a costi contenuti in modo da venire incontro alle esigenze dei clienti. In questo senso la digitalizzazione è un enabler, un facilitatore di questo processo che deve passare attraverso una necessaria fase di change management che è già in atto. La digitalizzazione per Saipem si sta trasformando da iniziativa speciale ad asset caratterizzante”. Lo ha dichiarato Mauro Piasere, Direttore Digital & Innovation di Saipem durante “Italian Energy Day” a Milano.

“Proprio per questo Saipem ha in atto una contaminazione con Università, Centri di Ricerca, start-up e technology firm e con le campagne di recruitment volte ad inserire nel gruppo digital steward (per affiancare le persone dell’utilizzo delle nuove tecnologie durante lo svolgimento del lavoro quotidiano) e nativi digitali, la forza lavoro di domani, che si sta affacciando al mondo professionale forte della sua conoscenza e skills tecnologiche.

Un esempio concreto di questo processo di digitalizzazione è la realizzazione di un modello digitale dello Scarabeo 8 che consente, tra le altre cose, la simulazione di operazioni di training sul mezzo. Altri esempi la manutenzione predittiva e l’aumento dell’efficienza. La trasformazione tecnologica di Saipem prende il via anche dalla duplicazione digitale degli impianti ( digital twin) che permetterà non solo un abbattimento di costi in fase di progettazione, ma anche un miglioramento della gestione operativa e di manutenzione in tutta la vita dell’impianto“.