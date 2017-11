Energia, nasce l’alleanza imprese-ricerca per l’innovazione made in Italy

(Teleborsa) – Otto big dell’industria, della ricerca e dell’innovazione, hanno deciso di unire le forze in un’alleanza strategica nel settore dell’energia. Si tratta di campioni nazionali come ENI, Enel con e-distribuzione e Terna, il colosso statunitense General Electric con la Nuovo Pignone e il gotha della ricerca con CNR, RSE, il Consorzio interuniversitario EnSIEL e l’ENEA che avrà la Presidenza e il coordinamento.

Per i prossimi tre anni ricercatori e manager lavoreranno fianco a fianco nel ‘Cluster tecnologico nazionale energia’ con l’obiettivo di fare dell’innovazione tecnologica un fattore di riduzione dei costi, di aumento della sicurezza nazionale e di maggiore competitività delle nostre imprese a cominciare dalle PMI che scontano l’elevatissimo divario di prezzi dell’energia con il resto Europa.

“Il cluster energia – spiega il Presidente dell’ENEA, l’economista prof. Federico Testa – nasce per dare risposte coordinate e avanzate su temi strategici per un settore, quello dell’energia, che oggi più che mai necessita di ricerca e innovazione. L’obiettivo è di svolgere un ruolo di coordinamento tra ricerca pubblica e privata, mettendo insieme le attitudini alla ricerca con le esigenze delle imprese”.

Il “Cluster Energia” si aggiunge ad altri otto nati in Italia fra il 2012 e il 2016 a presidio di ambiti tecnologici prioritari sui quali il Governo intende concentrare gli sforzi di politica di ricerca industriale: Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Chimica Verde, Tecnologie per gli ambienti di Vita, Smart, Secure and Inclusive Communities, Mobilità sostenibile, Salute.