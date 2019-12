Energia: l’Italia dell’efficienza energetica in un “reality” di dieci puntate

editato in: da

(Teleborsa) – Online dal 3 dicembre sul portale di Italia in Classe A, il primo info-reality sull’efficienza energetica prodotto per la campagna di informazione e formazione “Italia in classe A”, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA. Il primo episodio di dieci, racconterà gli interventi e le soluzioni intelligenti che hanno consentito agli abitanti di un condominio composto da 5 palazzi diversi nel quartiere Flaminio di Roma, con 254 unità immobiliari, gestiti da un’unica centrale termica, di tagliare la bolletta energetica di oltre un terzo.

Alla “conduzione” della serie l’esperto ENEA Antonio Disi e il giornalista Marco Gisotti che, affiancati da un team di ricercatrici dell’Agenzia, hanno raccolto in giro per l’Italia testimonianze di tecnici, amministratori, professionisti e cittadini. “In questa web serie abbiamo raccontato ‘casi eccellenti’ che dimostrano come nel nostro Paese sia possibile realizzare interventi di efficienza energetica in ogni settore, con ottimi risultati e grandi benefici per i cittadini, le imprese e l’ambiente”, sottolinea Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA.

Il viaggio tra le eccellenze dell’efficienza energetica made in Italy proseguirà nei successivi episodi, ciascuno della lunghezza di circa 15 minuti, con tappe presso il Policlinico Campus Universitario di Roma, la Reggia di Venaria Reale (Torino), l’Aeroporto di Roma-Fiumicino, lo stabilimento della Cooperativa Ceramica d’Imola a Faenza (Ravenna), la Scuola primaria “Marinella” di Bruino (Torino). Non mancheranno incursioni nel mondo della Pubblica amministrazione e in quello della grande distribuzione.

“Per la serie sono stati scelti i casi in cui i cittadini possono identificarsi meglio, come ad esempio i condomini, che in Italia sono 1,2 milioni, ospitano circa 40 milioni di persone – i 2/3 della popolazione italiana – e consumano il 35% dell’intero fabbisogno energetico nazionale”, aggiunge Ilaria Bertini. “In questo viaggio in giro per l’Italia dell’efficienza energetica – spiega Antonio Disi dell’ENEA – raccontiamo storie tra le più varie: da chi ha abbattuto i consumi del 50% a chi ha sostituito 10mila luci con un’illuminazione a led, da chi con una caldaia ad alta efficienza riscalda l’equivalente degli abitanti di un piccolo comune a chi ha migliorato le performance ambientali nella propria filiera produttiva riducendo i consumi e le emissioni, da chi ha risparmiato più di quanto aveva preventivato a chi ha migliorato sia il comfort che le condizioni ambientali per la conservazione e fruizione delle opere d’arte”.

Le puntate di Italia in classe A – La serie saranno online ogni settimana anche sulla pagina Facebook di “Italia in Classe A” dove è possibile vedere il trailer.