Energia, Iren Mercato sceglie Leonardo come partner tecnologico

(Teleborsa) – La digitalizzazione di Iren passa anche attraverso la scelta di Bee Smart, la prima piattaforma interamente cloud per l’Energy Trading & Risk Management firmata da Leonardo , evoluzione 4.0 della precedente suite ETRM della società. Iren Mercato ha, infatti, scelto Leonardo per lo sviluppo di una nuova piattaforma in Cloud di ETRM per gestire il processo di approvvigionamento dell’intero fabbisogno energetico del Gruppo Iren, coniugando le esigenze di flessibilita` e analisi con la crescente necessita` di sicurezza. La nuova suite Bee Smart, – spiega Leonardo in una nota – sara` in grado di gestire e ottimizzare il portafoglio di Iren, garantendo scalabilita` e fruibilita` in maniera sicura su tutti i piu` moderni dispositivi.

“La volatilita` dei prezzi delle commodities e la pressione competitiva sulle vendite hanno fatto evolvere le attivita` sui mercati energetici verso un’elevata dinamicita` con l’utilizzo di prodotti fisici e finanziari sofisticati – ha commentato Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren Mercato –. Abbiamo iniziato un progetto per dotarci di servizi fortemente digitalizzati con cui rendere innovativa ed efficiente la gestione delle nostre attivita` di supply, derisking e hedging del portafoglio. La soluzione di Leonardo risponde appieno ai requisiti di aggiornamento dinamico del portafoglio vendite nonche´ di interoperabilita` e flessibilita` richiesti dal mercato, nel rispetto delle compliance di mercato e di policy aziendali”.

Riguardo alle specifiche della piattaforma, Bee Smart – si legge nella nota – “oltre a rispondere agli stringenti requisiti del business, si caratterizza per un alto livello di sicurezza applicativa, in pieno accordo con le recenti normative europee relative alle infrastrutture critiche. Questa prerogativa e` garantita dall’approccio secure by design di Leonardo, che prevede lo sviluppo di applicazioni robuste e resilienti rispetto a potenziali malfunzionamenti o attacchi informatici, cosi` concepite sin dalla fase di progettazione, mettendo in tal modo in sicurezza il know how algoritmico di Iren. Inoltre, sposando il paradigma SaaS (Software as a Service) su Cloud Azure di Microsoft, la soluzione offre elevata scalabilita` nelle prestazioni in funzione dei carichi di lavoro e delle tempistiche del cliente. Bee Smart consente il monitoraggio e l’analisi dei dati aziendali in tempo reale utilizzando tecnologie innovative, quali l’advanced analytics e il machine learning. Con l’ausilio dei Big Data, Bee Smart permette di salvare ogni singolo calcolo elaborato dal sistema rendendolo disponibile per successive consultazioni, grazie ad un archivio storico a capacita` sostanzialmente infinita”.

“La scelta della piattaforma Bee Smart da parte di un cliente di rilievo come Iren consolida il percorso di Leonardo nel settore dell’Energy Management, iniziato venti anni fa con la realizzazione della prima Borsa Energia italiana nei primi del 2000 e proseguito con la capillare diffusione della soluzione Energy Trading & Risk Management presso i principali operatori di mercato – ha sottolineato Tommaso Profeta, managing director della Divisione Cyber Security di Leonardo –. Grazie alla solida esperienza maturata nell’ambito del proprio competence center dedicato al settore Energia, oggi Leonardo viene riconosciuta in questo campo come un partner di riferimento per soluzioni e servizi di eccellenza, efficienti e altamente affidabili. Quasi la totalita` degli operatori e delle imprese produttrici di energia elettrica in Italia utilizza, infatti, le piattaforme di Leonardo, comprese le aziende che gestiscono il mercato stesso”.