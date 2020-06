Energia, finestre “illuminanti” grazie ai nuovi Oled di ENEA e Materias

editato in: da

(Teleborsa) – Sorgenti luminose organiche Oled (Organic Light Emitting Diode) da integrare in finestre per illuminare gli interni degli edifici in assenza di luce naturale. Al via il progetto Oledwind che vede collaborare Enea con l’azienda campana Materias. Grazie anche all’impiego di materiali economici e sostenibili, – spiega Enea in una nota – i nuovi dispositivi consentiranno di ridurre il costo per l’illuminazione e di migliorare il benessere abitativo delle persone.

“Questa nuova tecnologia – piega Maria Grazia Maglione, ricercatrice del Laboratorio Nanomateriali e Dispositivi nel Centro Ricerche Enea Portici (Napoli) – consentirà di realizzare finestre intelligenti che di giorno svolgeranno il normale compito di far entrare la luce naturale, mentre dal crepuscolo in poi, grazie agli Oled inseriti nel vetro, manterranno il livello desiderato di luminosità negli ambienti”. Pensato per coloro che passano gran parte del proprio tempo all’interno di edifici nei quali la luce naturale contribuisce solo in minima parte all’illuminazione necessaria, con conseguenze sul benessere abitativo e sulla salute degli occupanti, questo sistema – continua Maglione – si pone l’obiettivo di “impiegare nuovi tipi di sorgenti luminose più simili alla luce naturale, che producano luce diffusa, non abbaglianti, con un contenuto spettrale eventualmente regolabile. Sorgenti che siano anche efficienti, cioè a basso consumo, costino poco, utilizzino materiali facilmente reperibili e sostenibili, biodegradabili e che a fine vita siano facilmente gestibili e riciclabili, quindi ecocompatibili”.

Nella prima fase del progetto, – si legge nella nota – la ricerca sarà focalizzata sullo sviluppo di prototipi Oled semitrasparenti che prevedono l’impiego di materiali e processi a basso impatto ambientale ed ecosostenibili, per il loro possibile utilizzo in finestre intelligenti per l’illuminazione di interni. “Qui – sottolinea Maglione – la collaborazione con Materias riguarderà l’individuazione dei materiali, il miglioramento di alcune fasi di processo e la valutazione dei risultati raggiunti per pianificare lo sviluppo di Oled con prestazioni migliorate”. In una seconda fase saranno incrementate l’area emissiva e le prestazioni generali dei dispositivi, inclusa la stabilità nel tempo. “Questo ci permetterà di interfacciarci con aziende dell’illuminotecnica potenzialmente interessate a nuove soluzioni di illuminazione, settore in cui l’industria italiana è tra le prime al mondo, ma anche con i produttori e gli installatori di infissi e serramenti, che avrebbero la possibilità di presentare finestre innovative con dispositivi Oled integrati” conclude Maglione.

Il progetto Oledwind ha ottenuto un finanziamento di 46.500 euro dal programma “Proof of Concept” messo in campo dall’Enea per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico all’industria.