Energia, ENEL lancia abbonamento a costo mensile fisso

editato in: da

(Teleborsa) – Cinque piani tariffari in abbonamento (Mini, Basic, Plus, Super, Ultra) da scegliere in base ai propri consumi. Con “Enel One” – l’offerta di energia verde rivolta ai clienti con il contatore elettronico di seconda generazione 2 G, ovvero in grado di rilevare e mettere a disposizione i dati di misura basati su curve con dettaglio ogni 15 minuti – Enel Energia dice addio alla bolletta. “Il cliente – spiega Enel in una nota – riceverà la spesa mensile di abbonamento con una ricevuta semplificata e digitale. La bolletta sarà comunque visionabile all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate o richiedendone copia in qualsiasi momento”.

Previsto anche un salvadanaio dinamico, chiamato E-BOX, che ogni mese calcola i consumi inferiori o superiori al piano scelto verificabili dall’app dedicata e ogni 12 mesi, o al raggiungimento di 45 euro, viene monetizzato con accredito o addebito direttamente sulla ricevuta.

Se le abitudini di consumo cambiano, e ci si avvicina o si sfora la soglia del piano, – si legge nella nota – il cliente riceve una notifica e avrà la possibilità di modificare il piano di abbonamento e aderire direttamente a uno più vicino alle proprie esigenze di consumo.