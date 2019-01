Energia, ENEA sottoscritto accordo da 8,2mln per assistenza tecnica in Algeria

editato in: da

(Teleborsa) – Sarà l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico che, insieme ad altri partner europei, metterà in campo servizi di assistenza nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica in Algeria. Il contratto, sottoscritto dall’Agenzia lo scorso 10 gennaio, pone le basi di un’attività dal valore di 8,2 milioni di euro e che si svilupperà nell’arco di un triennio.

Insieme al Centro nazionale per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica della Grecia (CRES), ad Allplan GmbH, società austriaca di consulenza specializzata sui temi dell’efficienza energetica, ambiente e servizi di costruzione; e alla società belga IBF International Consulting NV, l’ENEA va a comporre il raggruppamento scelto tra i 15 partecipanti alla gara bandita nel 2017 da EuropeAid.

Un’attività, che come ha spiegato il responsabile del servizio ENEA “Unione Europea e Organismi Internazionali” Dario Chello, verterà sul tema del “Trasferimento di know how e di competenze anche in termini di legislazione e normativa di settore, per favorire lo sviluppo di una produzione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili§”, ma anche su quello “dell’efficienza energetica, sia in riferimento ai nuovi edifici e ai criteri per l’isolamento termico, sia al recupero energetico degli edifici esistenti”.

Tra i beneficiari diretti, oltre alle amministrazioni della Repubblica algerina e i soggetti istituzionali e non del sistema energetico, compresi l’Agenzia per l’efficienza energetica (APRUE), i centri di ricerca e sviluppo e le società del gruppo e l’azienda statale cui fanno capo la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e gas, saranno coinvolti 5 ministeri.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)