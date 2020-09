Energia, ENEA partecipa al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone

editato in: da

(Teleborsa) – Enea rappresenterà l’Italia alla seconda conferenza internazionale RD20 dedicata alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili, che si svolgerà in Giappone, in modalità online, dal 29 settembre al 9 ottobre. Per l’Enea – si legge in una nota – interverrà Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, che illustrerà ai rappresentanti dei principali istituti di ricerca dei Paesi del G20, i progetti e le tecnologie più all’avanguardia su cui l’Italia, e in particolare Enea, sta lavorando in linea con le politiche nazionali ed europee (Green New Deal).

“Durante questo summit, – sottolinea Graditi – il mio compito sarà quello di mostrare a una platea altamente qualificata di scienziati i progressi scientifici e tecnologici raggiunti, a partire da quelle tecnologie su cui puntiamo per favorire e accelerare il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione dell’economia su vasta scala”.

Tra le tecnologie energetiche di punta, Enea presenterà le ultime innovazioni nel campo del fotovoltaico con le celle solari ad alta efficienza (perovskite) e del solare termodinamico a concentrazione, dove sono in corso sperimentazioni di nuove soluzioni per l’accumulo di energia termica. Si parlerà anche di sistemi evoluti di gestione e controllo dell’energia messi a punto da Enea, di batterie di nuova generazione come le litio-zolfo e le sodio-ione, di idrogeno verde ottenuto dalle fonti rinnovabili e, infine di cattura, stoccaggio e utilizzo dell’anidride carbonica da impiegare in settori industriali altamente energivori e inquinanti come quello siderurgico.

“L’evento – conclude Graditi – sarà anche l’occasione per conoscere tecnologie e progetti di ricerca e sviluppo legati alle fonti di energia rinnovabile attivi nei diversi paesi del G20 e di esplorare il potenziale di collaborazione internazionale”.

La conferenza sarà suddivisa in due sessioni online: una “Technical Session” (29 settembre – 2 ottobre) con focus su energia rinnovabile, sistemi di gestione dell’energia di prossima generazione, batterie, idrogeno e tecnologie CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage); e la “Leaders’ Session” (9 ottobre), nel corso della quale i rappresentanti delle principali istituzioni scientifiche dei paesi del G20 si confronteranno fra loro sulle attività del settore portate avanti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.