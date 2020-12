Energia, ENEA alla guida di progetto europeo per migliorare impianti solari a concentrazione

editato in: da

(Teleborsa) – Sviluppare materiali ultraresistenti e tecnologie innovative per l’accumulo di energia per migliorare le prestazioni, il ciclo di vita e la competitività degli impianti solari a concentrazione. Nasce con questi obiettivi il progetto europeo NEXTOWER coordinato da ENEA e vincitore del Premio internazionale CEN-CENELEC Standards+Innovation Award 2020.

Il progetto prevede la realizzazione di due prototipi: SOLEAD#1 presso la Plataforma Solar De Almeria (PSA) del CIEMAT, in Spagna e SOLEAD#2 presso il Centro ENEA di Brasimone (Bologna), sull’appennino tosco-emiliano. A livello operativo sono coinvolte oltre 18 tra aziende e istituzioni di ricerca leader in Europa. In Italia, oltre ENEA, partecipano il Consorzio di ricerca CALEF, Certimac, Walter Tosto, Universita` Sapienza di Roma e Politecnico di Torino.

“In questo progetto sono coinvolti oltre 20 ricercatori di tre dipartimenti ENEA, con l’obiettivo di raggiungere un orizzonte tecnologico pionieristico per il solare a concentrazione, ma non solo: processi, soluzioni e tecnologie implementate avranno ricadute applicative di rilievo in numerosi settori della produzione di energia, tra cui quelli che stoccano o utilizzano la CO2 e il nucleare di IV generazione,” ha spiegato Antonio Rinaldi, ricercatore dell’ENEA e coordinatore del progetto.

Con SOLEAD#1 si punta a studiare i ricevitori solari ad aria realizzati con due tipi di materiali ceramici altamente termoconduttivi in grado di resistere a temperature di 1.100°C, per la loro applicazione a turbine a gas ibride o in impianti industriali. Il prototipo SOLEAD#2 sarà un impianto per lo studio dell’accumulo termico ad alta temperatura funzionante con piombo liquido, un sistema per il raffreddamento dei reattori nucleari e dei sistemi di accumulo termico per impianti solari termodinamici.