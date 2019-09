Energia e Petrolio, intesa ipotesi di accordo per rinnovo contratto

editato in: da

(Teleborsa) – Tra Confindustria-Energia e i sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil è stata siglata a Roma l‘ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 del settore energia e petrolio. Scaduto il 31 dicembre 2018, dopo quasi 9 mesi di trattative e uno sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori del settore, per più di 40.000 i lavoratori interessati, l’aumento complessivo (Tec), secondo i dettami dell’accordo interconfederale sulla contrattazione del 9 marzo 2018, sarà di 120 euro nel triennio. L’intesa prevede un aumento medio sui minimi di 90 euro diviso in 3 tranche: la prima di 25 euro da ottobre 2019, la seconda da 35 euro da ottobre 2020 e la terza da 30 euro da luglio 2021.

Sul fronte del welfare contrattuale sono previsti, inoltre, incrementi sulla previdenza complementare “Fondenergia” (5 euro).

“Con questo contratto abbiamo voluto difendere il nostro modello contrattuale tale da mettere a riparo e salvaguardare il reddito dei lavoratori. Finalmente – proseguono i tre leader sindacali – abbiamo rinnovato un contratto che favorisce i giovani lavoratori sul piano normativo e previdenziale”, dichiarano con soddisfazione Marco Falcinelli, Nora Garofalo, Paolo Pirani, rispettivamente segretari generali di Filctem, Femca e Uiltec.

Importante tra le altre decisioni prese, quella di realizzare un fondo, il terzo del settore, dedicato alla solidarietà bilaterale per promuovere lo sviluppo dell’occupazione, gestire l’invecchiamento attivo dei lavoratori, ricambio occupazionale e promuovere politiche di innovazione.

L’ipotesi di accordo stipulata sarà unitariamente e immediatamente sottoposta all’approvazione delle assemblee dei lavoratori.