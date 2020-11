Energia, Descalzi (ENI): su idrogeno non c’è competizione

editato in: da

(Teleborsa) – Sul tema dell’idrogeno tra i grandi player italiani “non c’è competizione“, ma “c’è dialogo“, secondo l’AD di Eni Claudio Descalzi. “Come Eni siamo concentrati sul nostro piano energetico e la questione idrogeno, per noi, è una delle componenti di tutto il processo di trasformazione – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Oggi nel settore retail abbiamo nove milioni di clienti e contiamo di arrivare a venti: non siamo una pura utility, lavoriamo su tutta la catena industriale del valore: la chimica Eni sarà green, ma ci sarà sempre. La raffinazione sarà bio, ma resterà. Poi ci sarà l’economia circolare. Siamo geneticamente diversi anche rispetto ad altre compagnie Oil & Gas. Detto questo, certo che mi sento spessissimo con tutti. E non ci sono divergenze”.

Visti gli ingenti fondi che il Recovery fund metterà a disposizione, ci si potrebbe aspettare un po’ di competizione tra i colossi italiani del setore, ma Descalzi frena anche su questo punto: “Non c’è competizione: questo è un piano per l’Italia e giochiamo tutti nella stessa

squadra. Ne siamo consci e ne sentiamo la responsabilità. Cerchiamo tutte le possibili sinergie perché il gioco di squadra ci porti all’obiettivo comune”.

Affermazioni simili eranno arrivati dagli altri due grandi player del settore in Italia, Enel e Snam, in occasione della presentazione dei loro piani strategici. In Italia Enel “ha progetti sull’idrogeno verde per 120 megawatt. Con Eni pensiamo di lavorare per fare progetti per produrre idrogeno da usare nelle loro raffinerie“, ha affermato l’AD di Enel, Francesco Starace. Sull’idrogeno “stiamo già lavorando con Enel e Eni. Auspichiamo un modello aperto di partnership dove più soggetti possono co-investire negli stessi progetti“, aveva invece detto l’AD di Snam, Marco Alverà.