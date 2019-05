Energia, Dal Fabbro: “Gas naturale ha ruolo strategico nella transizione energetica”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il gas naturale è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale e strategico nel percorso di transizione energetica in Italia e in Europa, sia a supporto della crescita delle fonti rinnovabili sia esso stesso come fonte rinnovabile grazie al biometano e all’idrogeno”.

Ad affermarlo il presidente di Snam, Luca Dal Fabbro, intervenuto al Global Sustainability Forum, evento organizzato dalla Luiss Business School di Roma.

“Già oggi – ha continuato il numero uno della società energetica – il gas naturale è anche la soluzione immediatamente a disposizione per ridurre le emissioni nella generazione elettrica e nei trasporti. Dal fabbro ha citato a questo proposito un recente studio del consorzio Gas For Climate, che indica un potenziale di 270 miliardi di metri cubi di biometano e idrogeno in Europa al 2050 che sarebbe in grado di garantire risparmi per 217 miliardi di euro rispetto a uno scenario di decarbonizzazione che non tenga conto del contributo del gas.

Secondo il manager di Snam inoltre si potrebbe trasformare il problema climatico in un vantaggio per il nostro Paese e per tutto il Vecchio Continente. “Su biometano e idrogeno l’Italia e l’Europa hanno un grande potenziale, che può consentire di trasformare il rischio climatico in un’opportunità. In Italia abbiamo una filiera di biometano potenzialmente tra le più importanti al mondo e abbiamo da poco immesso, per la prima volta in Europa, un mix di idrogeno e gas naturale nella rete nazionale di trasporto. Snam punta su queste tecnologie innovative nelle quali può diventare un leader globale”.