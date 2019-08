Energia, Alperia acquisisce la veneta Green Power

editato in: da

(Teleborsa) – Un’acquisizione per la società Alperia S.p.A., del Gruppo Green Power S.p.A. (GGP) attivo nel settore dei servizi attinenti al mercato delle energie rinnovabili e dei prodotti per l’efficientamento energetico. In data odierna, 6 agosto 2019, è stata ufficializzato il contratto per la cessione pari al 71,88% del Capitale Sociale e dei diritti di voto di GGP.

Conseguentemente, il perfezionamento dell’operazione di cessione verrebbe a determinare in capo all’Acquirente, l’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie GGP.