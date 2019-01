Energia, al via candidature per “Oscar europeo” ai migliori servizi di aziende

editato in: da

(Teleborsa) – Premio European Energy Service Award (EESA), 11esima edizione. Una sorta di “Oscar europeo” ai migliori servizi energetici offerti dalle aziende.

Il riconoscimento sarà assegnato il 20 febbraio 2019 a Bruxelles nell’ambito del Progetto Europeo GuarantEE che vede impegnata appunto ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) assieme a 12 partner di Paesi Ue.

Tutti con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei contratti di prestazione energetica (Energy Performance Contract-EPC) nel settore pubblico e privato, a supporto dei proprietari di edifici che intendono riqualificare le proprie strutture. Tre le categorie del premio: miglior promotore, miglior fornitore e miglior progetto di servizi energetici.

Finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, il Progetto è inteso a favorire lo sviluppo di modelli di business e di finanziamento innovativi per progetti riguardanti anche le strutture in locazione, rendendo gli EPC più flessibili in modo da essere sfruttati al meglio in ciascuno dei settori.