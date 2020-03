Enel X sigla partnership strategica con Groupe PSA Italia per auto elettrica

editato in: da

(Teleborsa) – Enel X, la business line innovativa del Gruppo Enel, sigla una partnership strategica con Groupe PSA Italia, per rendere la mobilità elettrica accessibile e vantaggiosa per tutti. Enel X metterà a disposizione tutto il suo know how tecnologico per le auto elettriche di nuova generazione dei brand Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel.

La partnership permetterà ai clienti che sceglieranno un veicolo elettrico o ibrido plug-in di Groupe PSA di acquistare un pacchetto comprensivo delle soluzioni di ricarica di Enel X.

Gaetano Thorel, Direttore Generale di Groupe PSA Italia, esprime la sua piena soddisfazione per l’accordo: “Grazie alla collaborazione con Enel X, offriamo ai clienti italiani di Groupe PSA un servizio completo, trasparente chiavi in mano con piani di ricarica che rendono ancora più facile abbracciare la mobilità a zero emissioni”.

“La mobilità elettrica sta entrando in una fase di grande diffusione e già oggi rappresenta l’unica alternativa per muoversi su quattro o due ruote nel pieno rispetto dell’ambiente”, dichiara Alessio Torelli, Responsabile di Enel X Italia, aggiungendo “grazie alla partnership con PSA proponiamo a tutte le persone che sceglieranno di guidare elettrico le migliori soluzioni su misura per la ricarica in ambito domestico e pubblico”.

Con Enel X sono state studiate tre soluzioni di ricarica personalizzate: il pacchetto Home in ambito privato e per le soste notturne, quello Street in ambito pubblico per l’uso delle infrastrutture di ricarica su strada e il Full Recharge comprensivo di tutte e due i servizi.

L’accordo prevede inoltre l’installazione di 800 punti di ricarica presso la rete dei dealer di Groupe PSA Italia, la prima a livello europeo a essere interamente elettrificata, e l’integrazione del servizio Free2Move di Groupe PSA all’interno del network e-Mobility di Enel X. La diffusione degli ultimi modelli 100% elettrici dei differenti marchi di Groupe PSA, unitamente alle versioni ibride plug-in, è legata al numero di punti di ricarica disponibili. Ad oggi sono circa 9.300 quelli pubblici installati da Enel X su tutto il territorio italiano e il numero è destinato a crescere grazie al piano di investimenti per la realizzazione di una infrastruttura capillare e tecnologicamente avanzata.