Enel X presenta il Circular Economy Factbook 2020

(Teleborsa) – Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai servizi e ai prodotti energetici avanzati, ha reso pubblico il Circular Economy Factbook 2020, un vero e proprio report annuale dedicato alle attività di Enel X nell’ambito dell’economia circolare: metodologie, programmi, progetti, innovazioni, case studies applicati, con cui l’azienda mira a rendere la sostenibilità e l’economia circolare le leve competitive più importanti per il proprio business a livello globale.

“Il Circular Economy Factbook 2020 è un documento unico nel suo genere con cui Enel X consolida il suo ruolo di acceleratore della transizione verso un modello di business sostenibile centrato sui principi dell’economia circolare” – ha affermato Francesco Venturini, CEO di Enel X –. “Tramite questo report annuale vogliamo raccontare l’economia circolare all’interno del complesso ecosistema di fornitori, clienti, partner commerciali ed industriali di Enel X anche per i competitors, con l’obiettivo di spingere l’intera industry in un percorso virtuoso che compete sull’eccellenza e l’innovazione sostenibile.”



Tra il 2019 ed il 2020 Enel X ha calcolato 53 Score per misurare la circolarità di prodotti nel proprio portafoglio, implementando poi 20 Circular Economy Boosting Program che hanno permesso di individuare 36 nuove progettualità volte ad incrementare il livello di circolarità delle soluzioni analizzate. Ad esempio, applicando il Circular Economy Boosting Program alla Juicebox, la soluzione di ricarica elettrica privata di Enel X, è stato avviato un processo per il riutilizzo della plastica ricavata da prodotti del Gruppo in disuso per la produzione dell’involucro esterno delle Juicebox, ottenendo un risparmio di 17 tonnellate di CO2 nel 2020 per le prime 3.000 unità prodotte in questo modo. Si prevede che nel 2021 questa soluzione venga implementata in Europa per la produzione di più di 35.000 unità utilizzando circa 70 tonnellate di rifiuti di plastica con un risparmio di circa 185 tonnellate di CO2 e con un ulteriore roll-out già previsto al di fuori dell’Europa.

Uno degli strumenti più innovativi presentato nel Factbook 2020 è il Circular Economy Report con cui Enel X fornisce alle Pubbliche Amministrazioni (PA) e alle Aziende uno strumento innovativo che, da un lato permette di misurare e quindi conoscere il livello di maturità circolare di partenza, e dall’altro individuare strumenti concreti per accompagnare il processo di decarbonizzazione.