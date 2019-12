Enel X lancia Homix, termostato intelligente integrato con Alexa

editato in: da

(Teleborsa) – Gestire tutte le funzionalità domestiche, dal controllo di temperatura e luce, passando per la sicurezza, il tutto con un unico device che si attiva tramite voce o un’app sul cellulare. È l’obiettivo di Homix Home, il nuovo termostato intelligente che Enel X ha realizzato in collaborazione con Alexa by Amazon.

Presentato a Milano presso l’IBM Center a una settimana dal suo arrivo sul mercato, Homix è il primo termostato Alexa built-in lanciato in Europa ed è in grado di gestire diverse funzioni – energetiche e non – in wirelles, bluetooh e zigbee – tramite il touch screen, la voce o l’app Homix.

Oltre a essere collegato alla caldaia o, in caso di riscaldamento centralizzato, ai caloriferi, può infatti gestire telecamere smart e altri sensori per la sicurezza, che monitorano ciò che avviene in casa, ed è anche un sistema di illuminazione intelligente. Inoltre è un device per il remote control con cui gestire i dispositivi marcati Enel Homix, è uno smart Gateway a cui connettere device diversi ed è, grazie ad Alexa, un assistente vocale.

“Homix è sì un termostato intelligente ma è soprattutto la centrale della nostra casa che ci permette di collegare non solo la caldaia ma tutti gli elettrodomestici smart”, ha spiegato il CEO di Enel X, Francesco Venturini.

L’impatto in termini di risparmio energetico è molto elevato. “L’obiettivo è di rendere la tecnologia accessibile a tutti in modo che le persone possano risparmiare davvero sui consumi energetici, utilizzando energia solo quando è necessario“, ha aggiunto Venturini che ha definito la collaborazione con Alexa “ottima”.

“Homix è il primo device Alexa built-in in Europa ed Enel X è la prima azienda italiana a lanciare un prodotto con il nostro servizio vocale integrato. Inoltre è la prima azienda italiana che utilizza Amazon come canale distributivo“, ha infatti sottolineato Pietro Catello, General Manager Alexa Voice Service in occasione della presentazione.

La collaborazione tra le due realtà ha dato vita a un prodotto che vuole rendere le case degli italiani sempre più “smart”, tramite tecnologie di ultima generazione ma di semplice utilizzo e altamente personalizzabile grazie allo schermo touch che diventa una sorta di mini computer per la casa.

“Le funzionalità di Homix sono nate da ciò che davvero vogliono i nostri clienti, a iniziare dal comfort termico. Per questo è prima di tutto un termostato smart che impara le abitudini delle persone e riesce così a portare a un risparmio energetico reale”, conferma Andrea Scognamiglio, Head of Global e-Home Enel X.

“Come Enel vogliamo che questa tecnologia sia accessibile a tutti perché solo così riusciamo effettivamente a cambiare il mondo e a ridurre l’impatto ambientale. Se è solo per pochi, l’impatto è minimo; se lo diamo a tutti allora l’impatto è notevole”, ha aggiunto Scognamiglio.