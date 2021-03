Enel X apre stazione ricarica ultrafast a Roma. Venturini: “Prima di una lunga serie”

editato in: da

(Teleborsa) – Enel X apre a Roma la prima stazione di ricarica ultrafast cittadina in Italia. Un investimento che si inserisce nell’ambito del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017, che conferma il primato di Enel X (Gruppo Enel) nel settore dei servizi per la mobilità elettrica.

“Non è un progetto pilota ma una delle tante che andremo ad istallare in tutta Italia”, ha spiegato l’Amministratore delegato di Enel X Francesco Venturini a Teleborsa.

“Si partirà dai capoluoghi di provincia, in particolare dalle grandi città“, ha aggiunto il manager, anticipando che “l’obiettivo è agevolare la ricarica dell’auto per chi si sposta sulla mobilità elettrica, che rappresenta il futuro della mobilità su gomma, e quindi a casa, nei parcheggi delle grandi città e, se c’è necessità di ricaricare in tempi molto rapidi, in questo tipo di stazioni”.

“Queste sono da 350 kilowatt – ha precisato Venturini – sono in grado di ricaricare un’auto elettrica in 10 15 minuti“.