Enel X al CES 2020 di las vegas con JuiceAbility

(Teleborsa) – Al CES di Las Vegas, la più grande fiera americana dell’elettronica e della tecnologia, arriva un dispositivo di Enel X per consentire la ricarica delle batterie delle sedie a ruote elettriche presso le colonnine di ricarica delle auto elettriche.

Battezzata JuiceAbility, la nuova tecnologia sfrutta un cavo intelligente ed una App per far riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle alle colonnine. Le prime consegne partiranno da giugno di quest’anno.

Frutto di una collaborazione con la startup italiana Avanchair, JuiceAbility ha anche ricevuto il riconoscimento quale “buona prassi” da parte dell’ANGLAT, associazione che tutela il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. L’obiettivo è di permettere l’utilizzo delle sedie a ruote elettriche superando il vincolo dell’autonomia delle batterie.

“Con JuiceAbility, Enel X mette a disposizione delle persone con disabilità una rete di oltre 11.000 stazioni di ricarica con cui poter ricaricare da oggi non più solo le auto, ma anche le sedie a ruote elettriche”, afferma Francesco Venturini, Responsabile di Enel X, aggiungendo che questo nuovo prodotto “risponde alle esigenze di mobilità di tutti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu, attraverso il rafforzamento e la promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti, comprese le persone con disabilità”.

Enel X è presente al CES 2020 con uno spazio dedicato alle tecnologie in grado di trasformare l’energia in nuove opportunità di crescita e sviluppo per le persone, i business e le città. Nell’area di Enel X, situata all’interno della sezione del CES dedicata alle Smart City, viene inoltre presentato Homix, il nuovo sistema per la gestione della casa “connessa”. Tra le tecnologie sviluppate da Enel X per le città del futuro c’è City Analytics, che consente alle amministrazioni pubbliche di pianificare servizi turistici, di mobilità e sicurezza in base alle reali necessità dei cittadini.