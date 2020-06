Enel X accelera sulla micromobilità in Italia con Bird

editato in: da

(Teleborsa) – Enel X accelera sulla micromobilità, che si sta affermando in Italia come valida alternativa al trasporto tradizionale per spostarsi in modo rapido e sostenibile.

La società di soluzioni innovative del Gruppo Enel ha rafforzato la sua collaborazione con Bird, per offrire ai clienti l’opportunità di avere un’esperienza di mobilità completamente integrata. All’interno dell’app JuicePass di Enel X è stata inserita una sezione dedicata al servizio di noleggio degli oltre 5mila monopattini elettrici Bird presenti in diverse città italiane: Torino, Roma, Milano, Verona, Rimini e Pesaro.

“La partnership con Bird ci permette di offrire agli utenti di JuicePass un’esperienza unica di spostamento in ambito urbano e una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali grazie alla quale è possibile anche alleggerire i flussi di traffico delle nostre città”, ha dichiarato Alberto Piglia, responsabile e-Mobility di Enel X, ricordando l’impegno dell’azienda sulla mobilità sostenibile.

“Il nostro obiettivo è quello di fornire una soluzione dell’ultimo miglio che combinata con i veicoli elettrici e il trasporto pubblico renda le città più vivibili e sicure per tutti”, ha sottolineato Cristina Donofrio General Manager di Bird Italia.

Gli utenti di JuicePass di Enel X, una volta individuato dalla mappa il monopattino più vicino, verranno reindirizzati direttamente all’app di Bird per prenotare e utilizzare i mezzi. Chi guida un veicolo elettrico da oggi potrà parcheggiarlo e fare il pieno di energia presso i punti di ricarica accessibili attraverso JuicePass, proseguendo i propri spostamenti su un monopattino Bird decongestionando il traffico cittadino e tutelando l’ambiente. Concluso il percorso il monopattino dovrà essere parcheggiato in un luogo sicuro che non ostacoli la viabilità dei pedoni e dei veicoli; per l’utilizzo è previsto un costo iniziale per sbloccare il mezzo e una tariffa al minuto.