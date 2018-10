ENEL, via alla costruzione di tre parchi eolici in Spagna

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power España annuncia l’avvio dei lavori di costruzione di tre parchi eolici. Gli impianti, situati nella provincia di Teruel, nella regione di Aragona, hanno una capacità totale di 128 MW ed una volta a pieno regime saranno in grado di generare 412 GWh l’anno.

I tre parchi sono stati aggiudicati ad Enel all’esito di un’asta pubblica per le rinnovabili indetta dal governo spagnolo nel maggio del 2017. Gli impianti dovrebbero entrare in esercizio alla fine del 2019 e richiederanno un investimento complessivo di circa 130 milioni di euro.

“Con la costruzione dei tre impianti, espandiamo ulteriormente la nostra presenza sul competitivo mercato delle rinnovabili spagnolo e ci impegniamo ad offrire al Paese il contributo della nostra esperienza nella sostenibilità” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile della business line globale per le energie rinnovabili di Enel Green Power.

In una giornata difficile per Piazza Affari, con il FTSE MIB in calo di oltre due punti percentuali, Enel contiene le perdite e mostra un lieve ribasso dello 0,41%.